7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1710円安の5万4020円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては1600.84円安。出来高は2万4626枚だった。 TOPIX先物期近は3627ポイントと前日比90.5ポイント安、TOPIX現物終値比89.93ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54020 -1710 24626 日経