日本ハムの2年目右腕、浅利太門投手（23）が7日のロッテとのオープン戦（エスコン）に先発する。練習休日となった6日も朝からエスコンで練習を行い、何度も投球動作を確認しながらマウンドで投球練習を行った。「前回は真っすぐでの勝負よりもカット（ボール）とかで勝負していたので、真っすぐと落ち球でしっかり追いこんでから三振を狙って投げられるようにしたい」エスコン初登板は、昨年3月8日の中日とのオープン戦。7回