3月4日の早朝4時半すぎのこと。広島県福山市川口町の住宅で、住人から揉めごとがあったとして、110番通報があった。警察官が現場に駆けつけると、男が1人で立てこもっており、子供を含む家の住人3人は自力で避難して無事だった。その後、現場で男に呼びかけをしたものの、応答がないことから、午前9時すぎに突入。頭から血を流して倒れている男を発見し、その場で死亡が確認された。男は自殺したとみられており、近くには拳