◇オープン戦ソフトバンク0―5阪神（2026年3月6日甲子園）ソフトバンクの松本晴は「あんまり球が良くなかった」と本調子ではないと自覚した中、5回を63球で4安打1失点にまとめた。小久保監督からは「あれでいまいちなら期待できる。今の状態であれば」と、開幕ローテーション入りへの“内定通知”をもらった。4回に先頭打者に与えた四球からピンチを招き、2死二塁では内角直球を大山に左越え適時二塁打された。試合中に