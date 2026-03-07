◇オープン戦ソフトバンク0―5阪神（2026年3月6日甲子園）ソフトバンクの野村勇内野手（29）が6日の阪神戦でオープン戦初となる「三塁」でスタメン出場した。打っては昨年の日本シリーズ第5戦で日本一を決める決勝弾を放った村上からの左前打を含むチーム唯一のマルチ安打。守りは6回に超美技を見せ、小久保監督は打球への反応は12球団トップクラスと評価した。三塁が定位置の栗原を「捕手」起用する超攻撃型への対応にも