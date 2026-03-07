◇オープン戦ソフトバンク0―5阪神（2026年3月6日甲子園）ソフトバンクの大卒5年目、山本は試合後に2軍降格を言い渡された。キャンプ初のA組スタートもオープン戦は4試合で9打数無安打3三振と振るわなかった。逆方向へ長打が打てる能力を小久保監督が評価し、“和製ペタジーニ”と命名するなど昨季途中に支配下登録されていた。山本は「また、頑張ります」と話し、指揮官は「本来の打撃ができていない」とやり直しを命じ