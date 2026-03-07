ボクシング・スーパーバンタム級世界4団体統一王者の井上尚弥選手とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人選手が6日、東京ドームで5月2日に戦うことが正式発表されました。会見場に登場した2人は冒頭、固く握手。井上選手は「この日を迎えられたこと、自分自身すごくうれしく思います。そして1年前、年間表彰式でこの戦いを呼びかけてから、お互いがまず無敗であること、1敗もしてはならないことを約束し、この日まで来ました。5月2日こ