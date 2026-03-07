ＷＢＣ連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は６日、１次ラウンドＣ組の台湾戦（東京ドーム）に１３―０の７回コールド勝ちを収めた。大事な初戦で「１番・ＤＨ」で出場した大谷翔平（３１＝ドジャース）が決勝の満塁弾を叩き込むなど４打数３安打、５打点の大暴れ。ドジャースで定着した「１番・大谷」が侍打線でもハマり、日本が幸先いいスタートを切った。２０２４年「プレミア１２」覇者の台湾を相手に１３安打、１３得