デビュー30周年を記念した相川七瀬（51）の「BIG BANG対談」。LUNA SEAのボーカリスト “RYUICHI” こと河村隆一に続く第9回のゲストは……『CANDY GIRL』『LOVE 2000』など数多くのヒットナンバーを持つ、アーティストのhitomi（50）。PUFFYの吉村由美（第1回）、Every Little Thingの持田香織（第5回）、“ヤイコ”こと矢井田瞳（第6回）らとともに、同じ時代を走り抜けてきた相川とhitomi。2人の女性ソロシンガーによる初の