新生ゼロワンで松永準也（２９）が、?伝説の不死鳥?ハヤブサを連破して、株を爆上げしている。６日の東京・板橋大会（ＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥｉｎＩｔａｂａｓｈｉ）で行われた世界ヘビー級王座次期挑戦者決定戦で、２０分を超える激闘を制しビースティング（旋回式変型ドライバー）を決め、ハヤブサから３カウントを奪った。昨年末の千葉・浦安大会「風林火山」タッグトーナメント決勝戦でも、ハヤブサをビースティング