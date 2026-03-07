面接の場で違和感を覚えた直感は、意外と当たるものだ。新潟県の50代男性（ITエンジニア／年収400万円）は、中途採用の面接で遭遇したある出来事から内定を辞退したという。「中途採用面接中でのこと、そこの会社の事務の女性が面接中の部屋に来て『部長、申し訳ありませんが車の移動をお願いします』と割り込んできました」急を要するのならば仕方がない。しかし、男性が引っかかったのはその事務員の態度だった。（文：湊真智人