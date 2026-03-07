キャリコネのコラムで、これまでかなり長いことパチンコ関係の駄文を書き散らしてきた。機種のスペックに関する話をする際には、適当なことも書けない時代なのでいちいち解析攻略サイトの情報を参照している。それでも20年以上前の機種になるとなかなか情報も記載されていないので四苦八苦。しかし、最近は便利なもんで、うろ覚えのまま原稿を納品すると、AIがファクトチェックしてくれるのだそうだ。大昔の機種についての指摘が編