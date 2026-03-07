白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演し、フジテレビ系にて3月13日21時より放送されるドキュメンタリードラマ『3.11〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』の追加キャストとして、元宝塚歌劇団星組トップスター・礼真琴の出演が発表された。礼の映像作品へのメインキャストとしての出演は本作が初。【別カット】看護師長役・礼真琴の『３．１１』場面カット2025年3月放送されたドキュメンタリードラマ『1995〜