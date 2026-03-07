趣味は多いほうがいい。手元の趣味が少ないということは、自分の人生においての遊びの選択肢が少ないことを意味してしまう。選択肢が少ないと休日の過ごし方がどうしたってワンパターンになってしまい、自分が好きで始めた娯楽に飽きるという事態も想定される。これはできるだけ避けたい状況だ。特に、唯一の娯楽がギャンブルの場合はより危ない。強い依存性があるため、「飽きたけど賭博したい」という最悪の事態を招いてしまう。