ＶＴｕｂｅｒ事務所「ホロライブ」による音楽フェス「ｈｏｌｏｌｉｖｅ７ｔｈｆｅｓ．Ｒｉｄｉｎ’ｏｎＤｒｅａｍｓＳｕｐｐｏｒｔｅｄＢｙＬＡＷＳＯＮ」が６日、千葉・幕張メッセで開幕を迎えた。８日までの３日間で計４ステージを予定しており、この日は１６人のＶＴｕｂｅｒが出演。全２４曲をパフォーマンスし、集まったファンを魅了した。過去最大規模のＶＴｕｂｅｒフェスがスタートした。癒月（ゆづき