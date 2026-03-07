第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。大阪桐蔭はセンバツでは４度目の大トリ。最後に登場した大会は過去２回優勝しており、吉兆データも味方につけ、春夏１０度目の優勝を目指す。“大トリ”は任せろ！大阪桐蔭が１回戦ラストとなる第６日第１試合で、熊本工との甲子園初対決が決まった。西谷浩一監督（５６）は「何回目か知らないけれど、結構、当たっている