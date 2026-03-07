第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。神戸国際大付（兵庫）は、第４日第１試合で九州国際大付（福岡）と対戦。昨秋の明治神宮大会決勝で敗れた相手とリベンジをかけ、再戦する。組み合わせが決まると、神戸国際大付ナインは笑顔で顔を見合わせた。第４日の第１試合で、昨年１１月の明治神宮大会決勝で敗れた九州国際大付と再戦。井本康太捕手（３年）は「驚きま