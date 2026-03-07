プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」は７日から３日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催される。本番を想定したリハーサルが６日、会場で行われた。スペシャルゲストの東北ユースオーケストラと対面。コラボ演目を初めてリンクで合わせ、絆を深めた。羽生さんと東北ユースオーケストラが、リンクで初対面を果たした。