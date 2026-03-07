◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの牧秀悟内野手（ＤｅＮＡ）が試合前の円陣でナインへメッセージを送った。試合前にベンチ前で円陣を組むと、松田宣浩野手総合コーチに指名されて中心に立ち「お疲れっす！今日から世界が、日本中が注目する大会が始まります！」と大声であいさつ。「けがして出られなかった選手もいますし、ここまでサポートしてくれたメンバー、そして応援してくれるフ