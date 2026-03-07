FIFAワールドカップ北中米大会の開幕が迫る中、日本代表が海外から注目を集める一国となっている。国際衛星放送『bein SPORTS』が特集した「大きなサプライズを起こす可能性のある5つの代表チーム」という記事内で、コロンビアやエクアドルといったダークホースの中に日本代表も選出されたのだ。また、アメリカのスポーツ専門局『ESPN』の「W杯パワーランキング」でも、日本はアジア勢として唯一15位にランクイン。16強以上の戦力