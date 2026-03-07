井上と中谷の対戦には世界が注目している(C)Getty Images流行りの“煽り”は必要なし。井上尚弥が熟成させたドラマついに日本ボクシング史上で「最高」とも言えるマッチメイクが実現する。3月6日、東京都内で記者会見が開かれ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が出席。5月2日に東京ドームで世界同級4団体統一タイトルマッチ12回戦を開催すると正式発表した。【動画】