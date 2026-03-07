◆２、３軍紅白戦紅組３―０白組＝特別ルール５回まで＝（６日・ジャイアンツ球場）巨人の育成ドラフト１位・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が６日、初実戦となった２、３軍紅白戦（Ｇ球場）で完全デビューを飾った。紅組の３番手として最終回の５回から登板し、わずか９球で３者凡退。「ゾーンに球をしっかり集められた」と手応えを口にした。最後の打者を中飛に仕留めると、張り詰めていた左腕の表情が少しだけ緩ん