◆オープン戦オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム）互いに刺激を受けながら外野手が次々に快音を響かせた。９番・ＤＨの佐々木が２安打１打点、８番・右翼の丸も１安打。２番・中堅の松本にはオープン戦初安打が出れば、５番・左翼のキャベッジも打球速度１８０キロの強烈な中前安打を放った。阿部監督は「蹴落とし合う競争をしているわけじゃないからね。チームとして高め合う競争をしているから」とサバイバルによる底