おととい、群馬県伊勢崎市の路上で79歳の男性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で、25歳の会社員の男が逮捕されました。逮捕された会社員の佐藤健容疑者（25）はおととい夜、群馬県伊勢崎市の路上で深町金市さん（79）を軽自動車ではねて死亡させた疑いがもたれています。佐藤容疑者は現場から逃走していましたが、警察は防犯カメラの捜査などから特定し、きのう逮捕に至りました。調べに対し佐藤容疑者は「間違いない」と容疑を