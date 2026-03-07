◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）「５番」として、岡本が中軸らしい働きを示した。３回無死一、二塁。カウント１―２から右腕・沙子宸の外角低め変化球を中前へはじき返し、適時打を記録した。一塁に到達すると、柔和な笑みを浮かべながらベンチの仲間へ向かって「お茶たてポーズ」を披露。そして器を上げるような独自パフォーマンスも見せ、「後ろに捨てました。僕もよく分か