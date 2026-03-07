【ニューヨーク共同】6日の米原油先物相場は6営業日続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の4月渡しが前日比9.89ドル高の1バレル＝90.90ドルで取引を終えた。終値としては2023年9月下旬以来、約2年5カ月ぶりの高値を付けた。