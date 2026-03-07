現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（25）が6日、自身のインスタグラムを更新。グラビア掲載誌を告知した。桃里は「明日は#ヤングガンガン発売日です！このセクシーな白ランジェリーであんなことやこんなこと…＆透け透け濡れ撮」と告知し、入浴する姿を収めたグラビアを投稿。白いインナーが透けた、刺激的な姿を披露している。続けて「最強ボインに選ばれたら二号連続撮り下ろしなのでアンケートハガキで応援よろしくお願いしま