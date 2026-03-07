アメリカのトランプ大統領は殺害したイランの最高指導者ハメネイ師の後継について、「必ずしも民主的である必要はない」との考えを示しました。CNNテレビは6日、トランプ大統領との電話インタビューを報じました。この中でトランプ氏はハメネイ師の後継となる指導者について、「イランの指導者は必ずしも民主的である必要はない」と述べたうえで、「アメリカとイスラエル、そして中東諸国の人々を公平に扱う人物であればよい」との