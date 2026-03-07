左脇腹痛で離脱中の中日・松山が27日の広島との開幕戦までの戦列復帰に意欲を示した。「順調です。開幕には間に合わせます」春季キャンプ中の2月下旬に負傷。再発リスクが高い箇所だけに当初は長期離脱の可能性もあった。既にキャッチボールを再開しており、ナゴヤ球場では塁間ほどの距離で投げて状態を確認。「次のキャッチボールでは170キロを出します」という口調からも良好な回復具合がうかがえた。