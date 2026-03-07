◇オープン戦オリックス2―3巨人（2026年3月6日京セラD）オリックス・山崎が、復調を予感させる快投だ。巨人戦の8回に登板し、1回を完全投球。2死から宇都宮をこの日最速タイの155キロで空振り三振に仕留めるなど、2三振を奪いマウンドを制圧した。「出力の出るフォームになっていた。球速もそうですけど、力がいい感じに伝わっていた」全18球中、16球がストレートと攻めの投球を展開。岸田監督も「久しぶりに155キロ