◇オープン戦オリックス2―3巨人（2026年3月6日京セラD）先発再転向を狙うオリックス・山岡が、7安打を浴びながら4回を1失点。要所で冷静に変化球を決め「懐かしい感じだった。あとは真っすぐの精度、球速を上げていけたら」と振り返った。19年に13勝を挙げるなど先発の軸を担い、23年途中から救援に配置転換された30歳。開幕ローテーションへ「入るようにやっているので負けないように」と話した。