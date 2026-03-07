広島ドラフト1位・平川（仙台大）がマツダスタジアムでの全体練習に参加し、きょう7日の中日戦での本拠地デビューに備えた。外野の守備練習では風向きなどを入念に確認。「ファンの皆さんもたくさん来てくださると思うので、いい結果が出るように」と意気込んだ。オープン戦は過去6試合で打率・375、1本塁打、1打点。「考え過ぎずストライクゾーンに来た球を打てばいい」と自然体でのアピールを期した。