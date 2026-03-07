アメリカメディアは6日、ロシアがイランに対しアメリカ軍の艦艇や戦闘機などの標的となる位置情報を提供していると報じました。ワシントン・ポストは複数の当局者の話として、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦の開始以降、ロシアがイランに対し、中東のアメリカ軍を攻撃するための標的情報を提供していると伝えました。情報には、アメリカ軍の艦艇や戦闘機などの位置情報が含まれるとしていて、「アメリカの敵対国が