◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）山本がメジャーに活躍の場を移し、３年目を迎えた。日本で再会した人はみんなが「全く何も変わっていないのが本当にすごい」と口をそろえた。話し方、接し方、振る舞い。それは侍ジャパンでも同じだった。この日は若月と３年ぶりにバッテリーが復活。チームに合流後、満面の笑みでからかった。「初戦は大事なんですから、ちゃんとやってくだ