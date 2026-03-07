NY株式6日（NY時間15:08）（日本時間05:08） ダウ平均47550.35（-404.39-0.84%） ナスダック22500.39（-248.60-1.09%） CME日経平均先物54340（大証終比：-1390-2.56%） 欧州株式6日終値 英FT100 10284.75（-129.19-1.24%） 独DAX 23591.03（-224.72-0.94%） 仏CAC40 7993.49（-52.31-0.65%） 米国債利回り 2年債 3.556（-0.020） 10年債 4.134（-0.002） 30年債 4.75