7日午前5時31分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、宮城県の気仙沼市です。【各地の震度詳細】■震度3□宮城県気仙沼市■震度2□宮城県登米市栗原市涌谷町岩沼市石巻市□岩手県大