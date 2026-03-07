高市総理はきのう、カナダのカーニー首相と首脳会談を行い、重要鉱物のサプライチェーン強化に向けた「経済安全保障対話」を創設することで合意しました。高市総理「今回、新たに経済安全保障対話の立ち上げを合意したということを喜ばしく思っております」高市総理はきのう夜、カナダのカーニー首相と首脳会談をおこない、重要鉱物のサプライチェーンなどの強化に向けた「経済安全保障対話」を創設することで合意したほか、両国関