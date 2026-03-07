◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）WBC1次ラウンド東京プールの開催を記念し、東京タワーでスペシャルライトアップが始まった。青、黄色などの4色が風車が回るようにカラーチェンジ。日本の試合が行われる4日間、ライトアップのデザインが異なり、7日と8日は「日本から世界へ！」というテーマで日の丸をイメージしたカラーが点灯する。