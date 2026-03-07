◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー豪州（2026年3月8日東京D）天皇陛下が観戦される「天覧試合」となる8日のオーストラリア戦は菅野が先発する。キャッチボールの後、ブルペン入りした右腕は「背伸びせず、等身大で投げられれば」と冷静だった。東京ドームでの登板は24年10月21日のCSファイナルS第6戦・DeNA戦以来503日ぶり。1日の大阪市内の焼き肉店での決起集会で全額を支払ったチーム最年長36歳は「一致団結して本戦に臨