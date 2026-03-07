開催：2026.3.7会場：ローンデポ・パーク結果：[ベネズエラ] 6 - 2 [オランダ]WBCの試合が7日に行われ、ローンデポ・パークでベネズエラとオランダが対戦した。ベネズエラの先発投手はＲ・スアレス、対するオランダの先発投手はＡ・ケリーで試合は開始した。1回裏、3番 Ｌ・アラエス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 VEN 1-0 NED2回表、9番 Ｄ・ジョー