◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）野球人生で初の代表入り。7日の韓国戦で菊池が先発する。「楽しみですし、いい調整ができてますので、全力で尽くすだけだと思ってます」。最初で最後のチャンスと引き受けた侍ジャパン入り。約1年前の昨年1月に岩手の練習施設で井端監督の訪問を受けて、選出したい意向を伝えられ奮い立った。東京ドームのマウンドは西武からマリナーズに移籍した19年3月21日以