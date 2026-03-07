過去10年で傾向を探る。☆前走着順勝利数は1着【32451】が最多。次点が2着【2・0・1・12】、4着【2・1・2・7】。勝率、連対率、複勝率は4着組が優勢。勝ち馬11頭（19年は1着同着）のうち9頭が5着以内だった。☆前走距離1600メートル【6・7・3・48】が断然。次いで1400メートル【4・1・5・60】。1200メートルからの延長組は【1・1・2・30】と苦戦。☆脚質逃げ切りは1頭のみ。連対馬20頭のうち15頭が4角5番手以下の中