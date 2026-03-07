「おひなさま」の愛称で知られるモデルの長浜広奈（17）が、7日配信開始のポッドキャスト番組「長浜広奈のオールナイトニッポンPODCAST」（土曜後6・00、全4回）の初回収録に臨んだ。本紙の取材に「いつかは地上波のオールナイトニッポンに挑戦してみたい！」と意気込んだ。初の一人しゃべり。SNSをにぎわす独自のワードセンスの持ち主はマイク前で大苦戦。天真らんまんな性格。映像なしでも大きなジェスチャーで“放送事故”