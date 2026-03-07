阪神芝1400メートルを舞台に行われる桜花賞トライアル「第60回フィリーズレビュー」。関東馬サンアントワーヌが本命だ。今年初戦の前走フェアリーSは好位からしぶとさを生かし、0秒3差5着と健闘した。その後は福島県のノーザンファーム天栄に放牧に出され、美浦トレセンを経由して先月24日に栗東入り。坂路で順調に調教を積み重ねている。当週に長距離輸送がないのは好材料だ。過去2勝が1400メートルだから1Fの距離短縮はプ