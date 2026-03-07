◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）【ヤナギタイムズ】前回23年大会のメキシコとの準決勝。大谷は村上に向かって「ちょっと威嚇射撃してくるわ」とグラウンドでの試合前フリー打撃に向かったという逸話がある。日本ハム時代から“大谷番”を務めて今季で13年目。台湾との初戦を控え、大谷のフリー打撃には同じようなメッセージが込められていたと思っている。今回の代表合流後は3度目。試合当