第98回選抜高校野球大会（19日開幕、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。昨夏の甲子園で優勝した沖縄尚学は、16年ぶりに出場する帝京（東京）と開幕戦で激突する。史上5校目の「夏春連覇」へ、打って勝つ。沖縄尚学の山川大雅主将（3年）は「振り込んできたので、実戦の舞台で発揮したい」と青写真を描いた。前年夏優勝校の翌春選抜開幕戦登場は05年の駒大苫小牧（北海道）以来。チームは13年選抜の開幕