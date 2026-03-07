スマートフォンの画面に特化した“縦型ドラマ”で、動画配信アプリ「FODショート」で大人気の「サラリーマン山崎シゲル」が10日、出演陣によるトーク特番「『サラリーマン山崎シゲル』SP〜FODショート史上初のシーズン2へ！？特番〜」（深夜0・45）としてフジテレビで放送される。原作は漫画家・絵本作家でもある異色の芸人、田中光（44）。本紙の取材に「自分があまりテレビに出ない分、作品絡みの何かがテレビになるとうれしい