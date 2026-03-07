第98回選抜高校野球大会（19日開幕、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。長崎西は出場校の中で最初に対戦カードが決まり、桑原直太郎主将（3年）は「意外とすんなり決まるんだな」と振り返った。相手の滋賀学園については「応援が凄いというイメージがあるので（雰囲気に）のまれずにやりたい」と力を込める。昨秋の九州大会8強で、21世紀枠で75年ぶりの出場を決めた県内屈指の進学校。桑原は「全国の卒業