女優の川島鈴遥（23）がテレビ東京ドラマ「略奪奪婚」（火曜深夜0・30）で男を惑わせる女性を演じ注目を集めている。眼鏡姿で真面目そうな病院事務員だが、既婚者の院長（伊藤健太郎）にすり寄って不倫する役どころ。清楚（せいそ）な見た目と裏腹な行動に「ギャップ！」「したたか」との声が相次ぐことに「ホッとしています」と柔らかい表情を浮かべた。7歳で始まったキャリアの中でも“惑わせ女”は「今までにあまりない挑戦