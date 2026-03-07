◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真《12回戦》同級4位・井岡一翔（2026年5月2日東京ドーム）尚弥VS中谷のアンダーカードに、注目対決が組まれた。WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）と、元世界4階級制覇王者で同級4位の井岡一翔（36＝志成）が激突。昨年11月に那須川天心（帝拳）を破り初防衛戦となる拓真、日本男子初の世界5階級制覇に挑む井岡。復活した王者か、レジェンドか。ファン待望の